Il Pug disegna la città del futuro. A Palazzo Farnese il primo incontro

E’ iniziato a Palazzo Farnese il percorso partecipativo per la stesura del Pug, il “Piano urbanistico generale” che disegna la città del futuro. Alla Cappella Ducale erano presenti i rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni. Quattro i tavoli tematici di confronto sulla città del futuro: ambiente, lavoro, attrattività e sicurezza. I capisaldi del progetto riguardano: contenimento del consumo di suolo, rigenerazione urbana e adattamento ai cambiamenti climatici come illustrato nei giorni scorsi dall’assessore all’urbanistica Adriana Fantini. Dopo i saluti del sindaco Katia Tarasconi e del prefetto Daniela Lupo, l’architetto Fabio Ceci coordinatore del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati della redazione del Pug ha spiegato il percorso. Dopo la fase di ascolto della città, si passerà all’elaborazione del documento che approderà poi in consiglio comunale. Palazzo Farnese sarà la Casa del Piano, il luogo cui tutti potranno accedere liberamente per prendere visione del quadro conoscitivo e lasciare il proprio contributo in termini di idee e proposte.

La presentazione dell’architetto Fabio Ceci, coordinatore del gruppo di progettazione del Pug, sarà scaricabile da domani, dal sito www.comune.piacenza.it dove, prossimamente, verrà attivata una sezione dedicata al PUG. I cittadini che desiderano ulteriori informazioni e aggiornamenti riguardo al Piano e al percorso partecipativo possono scrivere a [email protected]