Industriando: Fornaroli Polymers, azienda di famiglia riferimento del settore

“Industriando ferma a Borgotrebbia, sede della realtà leader nella distribuzione di polimeri termoplastici e prodotti chimici delle multinazionali”

È Fornaroli Polymers l’azienda protagonista della puntata di Industriando in programma per stasera alle 20:05 su Telelibertà. La trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà permette di conoscere attraverso l’obiettivo delle telecamere alcune delle realtà più interessanti del nostro territorio.

Stasera il viaggio farà tappa a Borgotrebbia, quartiere di Piacenza che sin dalla sua nascita ospita Fornaroli Polymers.

“La nostra è una azienda di famiglia arrivata alla terza generazione – spiega l’amministratore delegato Lorenzo Marchi – tutto è partito negli anni ’60 dalla visione dei miei nonni, che sono partiti con la rivendita di imballaggi di carta e cartone, per poi specializzarsi anche nelle materie plastiche. Una evoluzione che poi ci ha portato a separare Fornaroli Carta da Fornaroli Polymers, oggi due realtà distinte. Siamo molto ambiziosi, ci è sempre piaciuto fare tutto ciò che è difficile, perché le cose facili le sanno fare un po’ tutti”.

Oggi l’azienda è leader nella distribuzione di polimeri termoplastici e prodotti chimici a livello nazionale e internazionale, rappresentante in esclusiva di alcune delle maggiori multinazionali petrolchimiche.

Fornaroli Polymers è particolarmente attiva anche nella comunità di Borgotrebbia, essendo main sponsor del tennis club del quartiere: “Ormai è diventato un centro di aggregazione di riferimento specialmente per i giovani. Siamo molto legati a Borgotrebbia, non abbiamo mai pensato di spostarci altrove”, assicura Lorenzo Marchi. Per conoscere il resto della storia non resta che sintonizzarsi su Telelibertà alle 20:05, con una nuova puntata di Industriando.