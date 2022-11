Dal Politecnico all’universo: presentati i progetti per comunicare con gli alieni

Quante volte nel corso della storia la fantascienza ha precorso la realtà? Quante volte ciò che un tempo pareva irrealizzabile è diventato parte della nostra quotidianità? E infine, siamo soli nell’universo? Sono questioni che ci permettono di introdurre la straordinarietà dei progetti di ricerca dei giovani studenti del Politecnico di Milano riguardanti la possibilità di comunicare con ipotetiche forme di vita che abitano nel cosmo.

“CON-TATTO come comunicare con gli extraterrestri” è il titolo del libro presentato oggi pomeriggio all’interno del complesso monumentale della Ricci Oddi dal professore Francesco Schianchi, invitato dall’associazione culturale “Amici dell’Arte”. Durante l’incontro, il docente della scuola di Design del Politecnico ha coinvolto i partecipanti in un viaggio caratterizzato da quattro parole chiave: “Informazione, comunicazione, rappresentazione e contatto: termini – ha spiegato Schianchi – che rappresentano il filo conduttore dei cinque progetti ideati dagli studenti e il desiderio di scoperta che fa parte dell’essere umano da quando abbiamo iniziato a volgere lo sguardo verso l’alto con l’intento di colonizzare l’universo”.

Dopo l’introduzione di Franca Franchi, presidente di “Amici dell’Arte”, Schianchi ha spiegato di aver lanciato, due anni fa, una sfida ai suoi studenti: quella di progettare degli strumenti che una volta inviati nell’universo riescano non solo a dimostrare la nostra presenza, ma anche a farci entrare in relazione con altri ipotetici esseri viventi. “Perchè -ha evidenziato il professore – bisogna smetterla di pensare che l’essere umano sia l’unica forma di vita o quella più intelligente in tutto l’universo”.