Docufilm dedicato all’imprenditore Giovanni Rossi vince il Felix Festival

Ponte dell’Olio alla ribalta internazionale con il docufilm dedicato all’imprenditore Giovanni Rossi. Nei giorni scorsi il documentario “Giovanni Rossi – Made in Italy” ha vinto il primo premio del Felix Film Festival 2022 di Milano, sezione documentari, rassegna che proietta pellicole da tutto il mondo e che si è svolta dal 12 al 17 novembre al Palazzo del Cinema Anteo. A ritirare il premio i due ideatori e registi, Giusy Cafari Panico e Corrado Calda, coppia nel lavoro e nella vita, dell’associazione culturale Muselunghe. Il documentario, realizzato con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Ponte dell’Olio e di Confindustria Piacenza, racconta la vita dell’imprenditore filantropo Giovanni Rossi, il cui ricordo e gratitudine sono ancora vivi proprio a Ponte dell’Olio. Presidente della giuria che ha decretato i vincitori era Roberto Bessi, regista e produttore attivo soprattutto a Los Angeles, conoscenza del territorio piacentino perché fu tra i direttori esecutivi di produzione del film Ladyhawke di cui diverse scene furono girate a Castell’Arquato. Attualmente il documentario “Giovanni Rossi – Made in Italy” è in corsa al David di Donatello.

