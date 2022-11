Per Santa Cecilia gli studenti del Nicolini in tour nelle scuole elementari di Piacenza

In occasione di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, martedì 22 novembre alcune classi di strumento del Conservatorio Nicolini andranno in tour in tre scuole primarie di Piacenza per diffondere il patrimonio culturale italiano facendolo conoscere ai giovanissimi.

A partire dalle 8.30, gli studenti del Nicolini, con flauti, percussioni, violini, trombe, clarinetti, viole, corni, violoncelli e fagotti suoneranno rispettivamente nelle scuole Vittorino Da Feltre, Pezzani e Mazzini. “Si tratta di un preludio della nuova edizione di ‘Una Stagione su misura’ dedicata come sempre ai più piccoli – afferma l’ideatrice della rassegna Patrizia Bernelich -. In questa occasione chiediamo a Santa Cecilia di ‘proteggere’ la residenza storica di Giuseppe Verdi; confidiamo nella buona volontà di tutti e intanto suoniamo”.