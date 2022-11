Pensieri in quota. La scala di Monesteroli, “monumento alla fatica”. Podcast

Se 2.200 gradini in pietra, su una discesa ripida e senza ringhiera non vi spaventano, potete percorrere la scalinata di Monesteroli, “monumento alla fatica dell’uomo”. La 34esima puntata del podcast “Pensieri in quota” vi porta in Liguria, nel parco nazionale delle Cinque Terre, un luogo fuori dal tempo.

Podcast di Nicoletta Marenghi. Editing e sound design Matteo Capra.