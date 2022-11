Show cooking e visite guidate: “L’ Artusi d’autunno in Appennino” a Vigoleno

“L’Artusi d’autunno in Appennino” farà tappa a Vigoleno. L’appuntamento per gli amanti della cultura gastronomica e della buona tavola è fissato per domenica 27 novembre a partire dalle 15.

In calendario per la festa di chiusura della manifestazione itinerante fra le province di Parma e Piacenza, e dedicata in modo particolare al maestro della cucina domestica, una giornata in cui la gastronomia “sposa” le bellezze artistiche del territorio: il programma di domenica prossima prevede alle 15 la visita guidata al Castello e a seguire i momenti musicali, i laboratori di cucina e la degustazione della rivisitazione della ricetta artusiana n.61, “zuppa di lenticchie con pancetta piacentina DOP croccante”, che avverrà in una speciale area show-cooking.

Casa Artusi sarà ospite speciale del borgo, in collaborazione con l’Associazione Produttori del Vin Santo di Vigoleno, prodotto nella zona collinare compresa fra la Valle dell’Ongina e la Valle dello Stirone e dal sapore inconfondibile (invecchiamento di almeno 48 mesi in botti di legno).

“L’Artusi d’autunno in Appenino” è una manifestazione organizzata dalla Strada del Fungo Porcino di Borgotaro, dal Consorzio di tutela del fungo porcino IGP, dalla Cooperativa Granducato, in collaborazione e con il sostegno del Gal del Ducato di Parma e Piacenza. E con l’aiuto essenziale della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e del comune di Vernasca.