Che Classe: su Instagram di Libertà oggi la scelta del nuovo tema per gli elaborati

Sembra iniziata da poco la sesta edizione di Che Classe, e invece eccoci qui, a trattare già dell’ultimo tra i quattro temi per gli elaborati!

Proprio oggi infatti sul canale Instagram di Libertà @liberta1883, dal primo pomeriggio e per 24 ore, potrete come ormai da tradizione scegliere quale sarà il prossimo tema a guidare i pensieri, le idee e la creatività dei nostri piccoli protagonisti! Stavolta abbiamo scelto come “filo rosso” il futuro.

Non è ancora finita invece per coloro che vogliono raccontarci “Qual è il momento più bello a scuola”: avete tempo fino alle 23.59 di domenica 27 novembre per inviare all’indirizzo [email protected] le vostre opere, specificando correttamente la classe, scuola e località di appartenenza per ottenere tutti i punti che meritate!

Intanto, una nuova classifica aggiorna i punteggi dei nostri concorrenti: non dimenticate che per aumentare il vostro bottino di punti potete anche approfittare del Codice Bonus del Centro Commerciale Gotico, esposto oggi, come ogni mercoledì e domenica, in galleria proprio presso il centro!

CLASSIFICA 23 NOVEMBRE 2022