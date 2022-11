Tadam porta in scena l’affido familiare: domenica spettacolo in piazza Duomo

Domenica 27 novembre, dalle 15.30 alle 16.30, nella cornice di piazza Duomo andrà in scena l’affido familiare. A raccontare la storia di accoglienza e inclusione di un minore straniero non accompagnato sarà, attraverso l’arte circense e le suggestioni di giocoleria, equilibrismo e comicità, la compagnia “TaDam”, che proporrà lo spettacolo “Sul filo”.

Un evento gratuito e aperto a tutti, adulti e bambini, che sarà occasione per immergersi nel percorso di un ragazzo, nel suo viaggio verso una nuova famiglia, nonché per promuovere la conoscenza dell’affido come forma di sostegno ai minori stranieri che arrivano in Italia da altri Paesi, senza poter contare su figure adulte di riferimento. La rappresentazione di domenica prossima, organizzata dal Consorzio Sol.Co in collaborazione con il Comune di Piacenza, si lega al progetto [email protected] della Regione Emilia Romagna, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 sotto l’egida del Ministero dell’Interno.

L’affido è un prezioso strumento che permette a tutti i cittadini e le cittadine – coppie sposate o conviventi, con o senza figli, nonché singole persone – di accogliere temporaneamente nella propria casa un ragazzo o una ragazza migrante, in una rete di solidarietà e servizi che risponde ai bisogni di cura, crescita e affetto del minore ma offre anche l’opportunità di uno scambio sociale e culturale arricchente.

Per informazioni ulteriori sui percorsi di affido attivati in tal senso nelle città dell’Emilia Romagna, nonché sulle strutture e gli operatori di supporto, si può scrivere a [email protected] o contattare il 342-7403109.