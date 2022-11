La cultura fa squadra, nella Rete entra anche Museo Scalabrini. Nuove iniziative

I rappresentati dei musei piacentini si sono riuniti a Palazzo Farnese per la firma del nuovo protocollo di intesa dedicato alla promozione delle realtà museali cittadine. Della Retemusei Piacenza entra a far parte anche il Museo Scalabrini, dunque le dieci realtà coinvolte sono: musei civici di Palazzo Farnese, il museo civico di storia naturale, la galleria d’arte moderna Ricci Oddi, i musei ecclesiastici diocesani, l’Opera Pia Alberoni, Fondazione istituto Gazzola, Ente museo Palazzo Costa, Piccolo museo della poesia, Fondazione Piacenza e Vigevano, Museo Scalabrini. Il Museo orntitologico è temporaneamente chiuso. In vista delle festività sono state presentate anche nuove formule di promozione della cultura con abbonamenti annuali dedicati in particolare ai piacentini e ticket turistici della durata di 72 ore. Il ricavato dell’abbonamento annuale, in parte e fino al 31 gennaio, verrà destinato all’Hospice Casa di Iris. Retemusei Piacenza è aperta alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici e privati che ne condividano i contenuti.

Durante l’incontro sono state presentate anche le iniziative per le festività progettate in comune dalle realtà coinvolte. La rassegna “Natale in Arte. Il racconto della natività nelle collezioni artistiche piacentine” prevede incontri e visite guidate nelle domeniche 4, 11 e 18 dicembre.

Erano presenti: Antonella Gigli, direttrice dei Musei Civici e dirigente del Servizio Cultura, Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Lucia Pini direttrice della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, Mario Magnelli, vice presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Giorgio Braghieri, presidente e legale rappresentante di Opera Pia Alberoni, Alessandro Malinverni, direttore della Fondazione Istituto Gazzola, Marco Horak, conservatore e responsabile dell’Ente Museo Palazzo Costa, Agnieszka Joanna Maksymiuk delegata dal rappresentante legale del Museo Scalabrini, Padre Domenico Colossi e Massimo Silvotti, direttore del Piccolo Museo della Poesia. Ha partecipato all’incontro anche Sergio Fuochi, presidente dell’associazione Insieme per l’Hospice, in quanto parte del ricavato legato agli incassi delle card andrà alla Casa di Iris.