Plance trasformate in quadri: in cantiere la terza edizione. “Ecco come sostenerci”

In cantiere una nuova edizione di “Cartelloni, l’arte si fa (per) strada“, rassegna promossa dall’associazione Diciottotrenta che prevede la trasformazione delle plance pubblicitarie inutilizzate in vere e proprie opere d’arte a disposizione dei piacentini. Questo venerdì (2 dicembre), dalle 19.30 in poi, le persone interessate potranno contribuire all’organizzazione dell’iniziativa con un’asta in programma al Baciccia. I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra.

