Sicurezza e formazione: Industriando racconta le eccellenze di Teco

Formazione, competenze e sicurezza al centro. Stasera alle 20.05 su Telelibertà, Industriando ci porterà alla scoperta di Teco, l’eclettica azienda di servizi con sede a Fiorenzuola d’Arda che nei suoi oltre venticinque anni di storia è diventata un punto di riferimento per il territorio e una garanzia di qualità in Italia e nel mondo.

Teco infatti spazia dalla medicina del lavoro alla sicurezza, occupandosi anche di formazione, così come monitoraggi e controlli ambientali.

“Il territorio piacentino per noi resta il più importante, anche se in termini di fatturato con la nostra espansione in Italia e all’estero oggi non è più il primario”, racconta l’amministratore delegato Ivano Poggi. Proprio Poggi sarà la voce narrante della puntata, che ci guiderà alla scoperta dei numerosi ambiti di attività della sua azienda: “Piacenza è ricca di tecnici ed esperti nell’ambito della formazione che sono della nostra città ma poi si muovono sia in Italia che all’estero. Noi cerchiamo le eccellenze che il territorio ha da offrire e siamo orgogliosi delle nostre radicI”.

“Per un responsabile delle risorse umane occuparsi di persone in una società di servizi è la cosa più bella – continua l’HR Manager Giovanni Canali – Teco è una azienda piena di giovani, sviluppare le loro competenze rappresenta quindi un elemento importantissimo, perché più formiamo le nostre risorse e più saranno preparate quando lavorano sul campo con i clienti”.

Con la puntata di stasera si conclude la stagione di Industriando: gli episodi già andati in onda sono disponibili sul canale Youtube di Confindustria Piacenza.