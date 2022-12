Si accendono le luminarie in piazza Cavalli: “Il Natale del risparmio energetico”

Il Natale si è ufficialmente acceso anche a Piacenza. Nonostante la pioggia, il Comune e Confindustria non hanno volito rimandare l’appuntamento con la simbolica inaugurazione delle luminarie in piazza Cavalli, tra cui l’albero, che quest’anno è fatto solo di luci. “Rivendichiamo con orgoglio la scelta di non aver voluto un abete vero, per ragioni ambientali”, ha detto l’assessore Simone Fornasari rispondendo a qualche polemica che si era sollevata nei giorni scorsi. Sulla stessa linea la decisione di allestire la pista di pattinaggio con ghiaccio sintetico e di tenere accese le luminarie dalle 17.00 a mezzanotte, quindi con orario ridotto rispetto al passato.

Poi il sindaco Katia Tarasconi e il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri, assieme a due bambini, hanno acceso le luci. “Contiamo che sia il Natale della ripartenza e che possa proseguire anche per il 2023”, hanno detto.

