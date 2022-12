“Egitto Svelato”, in arrivo la mostra con sarcofagi, mummie, e restauri dal vivo

Si chiama “Egitto Svelato” ed è la mostra – realizzata dall’Istituto Europeo del Restauro, in collaborazione con l‘Art & History Museum di Bruxelles e l’Amministrazione Comunale di Piacenza – che dal 10 dicembre esporrà importanti reperti egizi tra cui sarcofagi, mummie e oggetti dei corredi funerari provenienti dalla collezione belga e da alcuni importanti musei italiani, tra cui il MANN di Napoli.

Questi oggetti concentrano in loro tutto il fascino legato all’Antico Egitto, al complesso universo di miti e credenze della religione egizia e all’avventurosa epopea degli antichi tombaroli e dei primi archeologi.

Fulcro del percorso espositivo sarà l’innovativo modulo EUROPA, un vero laboratorio di restauro progettato per gli interventi in pubblico, grazie al quale i visitatori potranno assistere dal vivo e in diretta al restauro di alcuni sarcofagi egizi e interagire con i restauratori al lavoro.

Una mostra da record: tutti i pezzi esposti sono originali (e non repliche come capita in altre mostre), alcuni dei quali non sono mai usciti dalla propria sede espositiva. E il primo di tutti è il record dei tempi di organizzazione, partita a luglio con la spinta dell’assessore alla Cultura Cristian Fiazza e resa possibile da un vero gioco di squadra non solo tra gli assessorati e le tante realtà piacentine coinvolte come sponsor e nella progettazione e realizzazione della esposizione

I reperti e i sarcofagi sono arrivati in mattinata, trasportati da Napoli e da Ischia su un mezzo militare e contenuti in apposite e speciali casse. Poi lo scarico in piazza cavalli e il delicato trasporto a braccia, fino al salone di palazzo Gotico, grazie alla collaborazione di numerosi atleti delle squadre sportive piacentine.

Un evento innovativo e coinvolgente, aperto fino al 26 febbraio, e che prenderà in via con un convegno organizzato dalla banca di Piacenza. Ora, una volta allestita l’esposizione, che ha caratura nazionale e internazionale, un ruolo fondamentale lo gioca la comunicazione, per farla conoscere oltre i confini provinciali e non sprecare una grande occasione culturale per Piacenza.

IL LIBRETTO DELLA ESPOSIZIONE