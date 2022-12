Pallavolo, la Gas Sales si prepara alla sfida con Padova: “Obiettivo tranquillità”

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è tornata al lavoro al Palabanca con una seduta in sala pesi e tecnica. Dopo il giorno di riposo e la soddisfazione per la vittoria ottenuta con Cisterna che ha dato ai biancorossi la matematica certezza di essere protagonisti nella prossima Del Monte Coppa Italia SuperLega, la squadra biancorossa si appresta a preparare la sfida in calendario a Padova domenica 11 dicembre valevole per l’undicesima giornata di andata contro la Pallavolo Padova.

“Le vittorie – ha sottolineato l’allenatore Lorenzo Bernardi – portano sempre positività. Sappiamo bene il percorso da fare, ce lo siamo detti tante volte, in allenamento siamo forse più belli che in partita, con Cisterna ci sono stati momenti con tante cose positive. Dobbiamo accettare di soffrire in qualche momento della gara com’è stato ad esempio nel terzo set quando Cisterna è rientrata, saper vincere sudando è molto utile per la crescita della squadra. Alonso si è fatto trovare pronto quando c’è stato bisogno. Determinazione e tenacia lo hanno aiutato a recuperare da un infortunio, è un valore aggiunto molto importante. La classifica è l’ultima cosa che guardiamo, bisogna concentrarsi sulla sfida di Padova dove vogliamo ottenere un risultato il più positivo possibile perché le vittorie portano tranquillità, gioia e benessere”.