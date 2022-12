Si accende il Natale a palazzo Farnese: visite, attività per i più piccoli e laboratori

Palazzo Farnese celebra le festività natalizie con un calendario ricco di iniziative ed eventi. Domani, giovedì 8 dicembre, sono confermate le visite guidate straordinarie – incluse nel costo del biglietto di ingresso – alla scoperta delle collezioni della Sezione Civica, della Pinacoteca e delle Carrozze, mentre alle 11.30 e alle 16.30 partiranno le visite che consentiranno di approfondire la conoscenza dei reperti esposti nella Sezione Romana. “Per partecipare – la nota del Comune di Piacenza – è obbligatoria la prenotazione, sino ad esaurimento dei 25 posti disponibili per ogni

turno di visita”.

Confermati inoltre, per il fine settimana, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Per

lo spettacolo “Un Natale da Scrooge”, aperto ai bambini dai quattro ai dieci anni. Ancora qualche disponibilità, inoltre, per domenica 11 dicembre alle 15.00, con il laboratorio creativo per bambini dai sette ai dieci anni “Santa Lucia e la magia della luce”, che propone una visita speciale alla Pinacoteca di Palazzo Farnese, in cerca di fonti luminose nascoste nei dipinti, per poi realizzare una coroncina luminosa da portare a casa e accendere nella notte più lunga dell’anno.

Pressoché al completo, invece, l’evento di domenica 11 alle 16.30, dedicato ai bambini dai quattro ai sei anni accompagnati da un adulto, con l’analogo laboratorio per la creazione della corona di candele di Santa Lucia. Per prenotare le varie attività si può contattare il numero 0523-492658 e l’indirizzo mail [email protected] .