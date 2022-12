“Dialogo tra il traghettatore di Sigerico e san Scalabrini”: si accende piazza Duomo

La serata piacentina si è accesa con un ipotetico dialogo tra Danilo, il traghettatore di Sigerico, e il santo Scalabrini. La grande siccità dell’estate scorsa, e la “luce” del santo vescovo traghettatori di migranti sono il tema 2022 del video mapping che in serata ha illuminato la facciata del palazzo vescovile in piazza duomo.

Non solo proiezioni video, ma anche il presepe, tutto bianco, che torna in piazza. Questa mattina in duomo la benedizione di altre natività da parte del vescovo Adriano Cevolotto.

Una serata che da il via alle feste natalizie, alle quali si sono uniti volti noti e tanti piacentini, ai quali si rivolge l’augurio del sindaco Katia Tarasconi.