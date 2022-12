Oltre 100 fumetti esposti nella sede de La Ricerca: “Dove le storie si incontrano”

In un luogo d’ascolto dove ogni giorno vengono riportate storie difficili e richieste d’aiuto, sono state esposte tavole e disegni originali che trasmettono altrettanti racconti di rivalsa e di crescita. Fino al prossimo 18 dicembre all’interno della sede dell’associazione La Ricerca sarà possibile, infatti, fare un salto nel passato immergendosi in oltre 100 tavole di fumetti originali messi a disposizione da London House.

“L’obiettivo alla base di questa iniziativa è aprire ancora di più le porte della nostra associazione per l’intera comunità – spiega Enrico Corti, presidente de La Ricerca -. Il fumetto è un linguaggio storico e universale che permette di avvicinare diverse generazioni. Vogliamo essere un punto di riferimento in particolare per i più giovani e crediamo che incrementando i luoghi dove poter incontrare giovani offrendo risposte e valori si possa offrire un importante servizio all’intera città”.

“Sono 130 tavole che raccontano la storia della nostra infanzia – il commento di Enrico Seveso, appassionato di fumetti storici e curatore della mostra -. All’interno della mostra passiamo da Dylan Dog, a Tex Willer, da Provolino a Intrepido Bill riscoprendo anche come venivano disegnati questi capolavori. Un’arte, quella del disegno a mano, che con l’innovazione tecnologica rischia di andare persa”.

La rassegna, allestita al piano terra della sede dello stradone Farnese 96, sarà anche l’occasione per scoprire il dietro le quinte dei fumetti. Venerdì 16 dicembre, infatti, ci sarà la possibilità di interagire con Lorenzo Calza, vignettista, sceneggiatore e romanziere che sarà il protagonista di un momento di approfondimento sulle proprietà educative e terapeutiche della lettura, del disegno e della scrittura.