Conservatorio Nicolini e Fai uniti per “salvare” Villa Verdi. Firme fino al 15 dicembre

Prove d’orchestra aperte al Conservatorio Nicolini per un pomeriggio all’insegna di Villa Verdi. Per puntare i riflettori sull’importanza della valorizzazione della casa museo del Maestro a Sant’Agata di Villanova, il Conservatorio (con il Fai Piacenza) ha organizzato un evento musicale proponendo le prove dell’orchestra del Nicolini che si esibirà domenica 18 alle 11.00 in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023.

Il Fai, presente con un banchetto, sta raccogliendo le firme per fare rientrare Villa Verdi nei Luoghi del Cuore con l’intento di farla conoscere il più possibile al pubblico e di renderla patrimonio pubblico culturale di tutti.

Fino al 15 dicembre si può firmare anche sul sito www.iluoghidelcuore.it.

Durante il pomeriggio la professoressa Patrizia Florio ha illustrato una partitura manoscritta di Verdi prima che alcuni cantanti del Nicolini proponessero delle arie del Maestro.

Presente la presidente del Nicolini Gianna Arvedi che ha sottolineato: “L’importante collaborazione con il Fai per tener viva l’attenzione della città e delle sue istituzioni sulla necessità di non perdere un patrimonio storico culturale come Villa Verdi, ma allo stesso tempo vorremmo richiamare tutti a considerare quanto sia parte di quello stesso patrimonio l’hotel San Marco nel centro della nostra città, dove sempre soggiornò Verdi quando era a Piacenza. Il Conservatorio vuole essere promotore, insieme a speriamo tanti altri, del suo recupero perché torni alla città come prezioso presidio culturale”.

