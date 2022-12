Storie di fricchettoni e capelloni degli anni Ottanta nelle notti delle discoteche, dalla musica afro e funky.

Li riporta in vita in un libro intitolato “I ragazzi del Columbus” il bolognese Andrea Castagnini, che oggi alle 18.00 presenterà il suo romanzo al circolo culturale Chez Moi in piazza Borgo 35, a Piacenza.

Lo affiancherà il giornalista di Libertà, Ermanno Mariani.

Un libro fortunato quello di Castagnini, stampato qualche anno fa da Amazon e ristampato recentemente dalla casa editrice bolognese Minerva, oggetto anche di un documentario (diffuso da qualche settimana su Amazon Prime) per la regia di Paolo Galassi.

Fra le numerose interviste del documentario ai ragazzi di quell’epoca e ai dj di quei tempi anche quella del piacentino Paolo Scotti.

Un romanzo accompagnato dalle musiche e dai fricchettoni di quegli anni che avevano come punto di ritrovo il Columbus, un locale che si affacciava in fondo a viale Ceccarini a Riccione. Ma erano sparsi in ogni città d’Italia, un fenomeno della controcultura giovanile a cavallo fra anni Settanta e Ottanta che è stato anche oggetto di uno studio sociologico nel libro “Generazione Afro” della professoressa Sandra Rossetti, pubblicato qualche giorno fa per le edizioni Arcana.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà