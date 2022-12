Successo per la “Saga Farnese” dei Guinea Pigs di Letizia Bravi

Tante sono le buone ragioni per premiare il primo episodio della “Saga Farnese”, che ha debuttato nelle sale dei Musei Civici di Palazzo Farnese, con approdo in Cappella Ducale, realizzato grazie al bando Giovani Protagonisti del Comune di Piacenza dalla compagnia teatrale milanese Guinea Pigs, di cui fa parte l’attrice piacentina Letizia Bravi, protagonista insieme al collega Marco De Francesca, con la giovane promessa nostrana Alice Robbi nel ruolo di guida e gli intermezzi della violinista Manuela Mosca dal Conservatorio “Nicolini”. Dietro le quinte: il valido lavoro drammaturgico dell’autore Luca Rodella e la consulenza storica di Letizia Bonvini.

Uno spettacolo anomalo. Un modo per raccontare la Storia, valorizzando i nostri monumenti. Una performance site-specific. Non una rievocazione, ma una brillante riscrittura in prosa contemporanea.

Una stanza dopo l’altra, ad un palmo dagli attori in felice equilibrio tra giocosità, spirito filologico e scavo psicologico, gli spettatori hanno potuto riscoprire giochi di potere, calcoli politici, trame e intrighi che portarono Pier Luigi Farnese alla guida del Ducato di Parma e Piacenza, dagli intrallazzi tra Giulia La Bella e Papa Borgia all’ascesa di Alessandro al ruolo di Paolo III, Papa-Papà del duca che, dopo una fantasmagorica notte da incubo, finirà vittima della congiura, sino ad una pomposa chiosa in dialetto davanti al popolo sovrano, si fa per dire.

La Storia assume così un altro sapore, unisce al godimento della rappresentazione la possibilità di ripassare e ricordarci da dove veniamo, facendoci riflettere su come girano le cose nelle stanze dei bottoni. E si offre come possibilità, ben fatta e ben riuscita, di promozione culturale e anche turistica delle nostre inestimabili risorse architettoniche e museali.