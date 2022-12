Qualità della vita: Piacenza risale alla 24esima posizione. Malissimo clima e lavoro

Balzo di 14 posizioni verso l’alto per Piacenza, nella classifica sulla qualità della vita pubblicata oggi sul Sole 24 Ore, che la colloca in 24esima posizione, tra Monza-Brianza e Pesaro-Urbino. Le città in cui si vive meglio, secondo il quotidiano economico, sono Bologna, Bolzano e Firenze; le peggiori Caltanissetta, Isernia e Crotone.

Irraggiungibili, per i piacentini, i livelli di vita di Parma (nona posizione, dalla 12esima in cui si trovata nell’indagine precedente) e di Cremona (11esima, dopo un balzo di ben 26 posizioni).

Il punteggio finale è calcolato sulla base di indicatori specifici per ogni categoria. A Piacenza a far segnare il miglioramento più significativo è quello relativo a Demografia e società, che dall’ultima rilevazione ha guadagnato la bellezza di 51 posizioni. In particolare la sottocategoria in cui Piacenza eccelle, guadagnandosi la prima posizione, è quella relativa ai Giovani, calcolata su 12 parametri tra cui concerti, aree sportive, nozze, età al primo figlio.

Bene anche Cultura e tempo libero (+19) e Giustizia e sicurezza (+11).

Male, anzi malissimo, Ambiente e servizi (-13) con un indice del clima – calcolato sulla base di 10 parametri climatici tra cui soleggiamento, ondate di calore, piogge, umidità – che fa precipitare Piacenza in 102esima posizione.

Malissimo anche Infortuni sul lavoro (106esima posizione su 107) e Affari e lavoro (-31 posizioni).