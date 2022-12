“La mia vita raccontata male”, Claudio Bisio arriva al Municipale di Piacenza

Uno spettacolo di parole e musica in cui Claudio Bisio, attraverso il repertorio letterario di Francesco Piccolo, intraprende un viaggio agrodolce tra vita pubblica e privata, reale e romanzata. È “La mia vita raccontata male”, regia di Giorgio Gallione, produzione Teatro Nazionale di Genova, che vedremo al Teatro Municipale di Piacenza mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2022/2023, direzione artistica di Diego Maj, la diciannovesima edizione organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e il contributo di Mic e Regione Emilia-Romagna. Ultimo appuntamento del 2022, per il quale si attende il tutto esaurito. Ma la presenza di Claudio Bisio a Piacenza non si limiterà allo spettacolo: giovedì 21 dicembre infatti alle ore 18 al Teatro Filodrammatici incontrerà il pubblico (ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili). L’appuntamento si inserisce nel programma di “Rumori fuori scena”, il ciclo di incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022/2023 del Teatro Municipale di Piacenza a cura di Nicola Cavallari, attore e regista.

Un progetto proposto da Teatro Gioco Vita con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”. A fianco di Claudio Bisio in scena i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino. Le musiche sono di Paolo Silvestri, le scene e i costumi di Guido Fiorato, le luci di Aldo Mantovani.