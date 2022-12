“Emilia Food & Wine”: al via su Telelibertà il format di VisitEmilia

Il nuovo viaggio virtuale nelle eccellenze turistiche comprese nel territorio emiliano di Piacenza, Parma e Reggio-Emilia, incentivato dall’ente di promozione turistica regionale Destinazione Turistica Emilia (meglio noto attraverso il motto e il sito VisitEmilia), inizia stasera (venerdì 16) su Telelibertà con “Emilia Food & Wine”. Prende il via una serie di trasmissioni realizzate dalle tv locali delle tre province in rete: ogni troupe ha lavorato su un tema, realizzando due puntate in ogni provincia, che vengono trasmesse da tutte le tv.

L’appuntamento stasera, venerdì 16 dicembre, alle 20.30 su Telelibertà è con la prima puntata del primo dei tre format, dedicato all’enogastronomia e curato dal team della nostra emittente: il regista Giuseppe Piva, l’autore Gero Guagliardo, riprese di Davide Franchini, editing di Ilaria Giangrande. Tv Parma lavorerà invece sui castelli e TeleReggio sull’ambiente naturalistico.

Oggi si comincia con la prima puntata dedicata a Parma e in particolare al Ristorante Romani, perché ogni episodio fa perno attorno ad una cucina rinomata – di tradizione o d’innovazione – abbinata ad una cantina d’eccellenza. Venerdì prossimo, il 23 sempre alle 20.30, toccherà al primo dei due episodi su Piacenza; protagonista il ristorante Ca’ Longa e la Cantina Vicobarone.

Dietro al progetto c’è la visione di Cristiano Casa, presidente di Destinazione Turistica Emilia: “ci sta a cuore proporre un territorio di area vasta. Diciamo “venite in Emilia”, al di là della provincia. Abbiamo confini politici e campanilismi anche simpatici, ma dal punto di vista di un turista siamo un unico territorio, solcato dalla via Emilia, compreso fra le montagne, le colline e il Po”.