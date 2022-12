Favole in Libertà: i bambini entrano nella storia della Galleria d’arte Ricci Oddi

Un viaggio per tutti nella tradizione delle fiabe italiane, accompagnati dalle opere della Galleria Ricci Oddi. E’ la novità della terza serie di “Favole in Libertà”, format di Telelibertà e Teatro Gioco Vita che torna a grande richiesta dopo il successo delle prime due edizioni, dal 23 dicembre al 7 gennaio ogni sera alle ore 20.10 sul canale tv 76 e in live streaming sul sito Liberta.it, con replica l’indomani alle 12.30. Alla sua terza edizione, il viaggio nel mondo incantato dei racconti della tradizione, dedicato in modo particolare ai bambini e alle famiglie, si distingue per alcune importanti novità.

La nuova edizione è caratterizzata da un “nuovo” spazio delle storie, la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi: sede ideale per la registrazione dei racconti sia per la suggestione degli spazi sia per la possibilità di legare la visione di alcune opere alle fiabe che saranno narrate. Un’altra importante novità è la presenza di un gruppo di bambini e bambine a fare da “pubblico”: sono state coinvolte alcune classi delle scuole primarie “Giordani” e “Mazzini” e sezioni della scuola dell’infanzia “San Raimondo” di Piacenza.

La messa in onda inizierà il 23 dicembre per proseguire quotidianamente fino al 7 gennaio: “FAVOLE in LIBERTÀ” alla Galleria Ricci Oddi prevede infatti 16 appuntamenti alle ore 20.10, con replica il giorno successivo alle ore 12.30. Canale Tv 76, in live streaming su https://www.liberta.it/teleliberta-live/.

Analogamente allo scorso anno, l’attore che legge la fiaba sarà accompagnato da un musicista dal vivo: si tratta di Nicola Cavallari, che dagli inizi cura anche il coordinamento artistico del progetto, con il musicista Davide Cignatta. I testi attingono principalmente al repertorio delle fiabe tradizionali italiane e ogni racconto sarà presentato attraverso un quadro della Galleria Ricci Oddi.

Ogni giorno grazie a Telelibertà piccoli e grandi potranno incontrarsi, ascoltare storie insieme, fantasticare e viaggiare con la fantasia nello spazio suggestivo della Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi. Un modo anche per rendere più familiare al pubblico, in particolare quello delle famiglie, un importante luogo della cultura piacentina.

Il progetto artistico di “Favole in Libertà” è di Teatro Gioco Vita, a cura di Nicola Cavallari con l’accompagnamento musicale di Davide Cignatta. A Telelibertà fanno capo la regia video firmata da Filippo Adolfini e Giuseppe Piva, le riprese di Davide Franchini e Davide Scaravaggi, il montaggio di Ilaria Giangrande. Per Teatro Gioco Vita curano la grafica e la comunicazione Matteo Maria Maj e Simona Rossi.

All’edizione 2022/2023 di “FAVOLE in LIBERTÀ” hanno collaborato la direttrice Lucia Pini e tutto il personale della Galleria d’arte modera “Ricci Oddi”. Il progetto è realizzato in partnership con Fondazione Teatri di Piacenza, in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Si ringraziano dirigenti scolastici, insegnanti, bambini e bambine delle Scuole Primarie “Giordani” e “Mazzini” e della Scuola dell’Infanzia “San Raimondo” di Piacenza. Dall’Istria alla Liguria, dal Friuli alle Marche, dal Trentino alla Sardegna, dalla Garfagnana al Mugello. E poi tappe a Venezia, Bologna, Pisa, Roma e Napoli.

“Sinergie per far crescere la città e valorizzare la sua offerta culturale” ha commentato Diego Maj. “Altra bella novità è il coinvolgimento nelle riprese di una decina di classi elementari e materne dalle scuole Giordani, Mazzini e San Raimondo”. Soddisfatta Lucia Pini: “vogliamo che questo luogo sia sempre più frequentato e i bambini sono così fecondi, pronti ad assorbire ogni stimolo. Mi piace l’idea di avvicinarsi alle opere in maniera non canonica: un diverso dipinto introdurrà ogni fiaba, come fosse l’illustrazione della storia”.

L’avvocato Alessandro Miglioli, vicepresidente di Editoriale Libertà ha sottolineato “l’importanza di promuovere un uso fantasioso di questo luogo, dell’arte e della cultura” e come Telelibertà abbia dato “il massimo per realizzare una regia più ricca, articolata e seducente”. Gli ha fatto eco Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà e Liberta.it: “Offriamo tutti insieme un prodotto di qualità non scontata, una preziosa alternativa a tante cose che i bambini non dovrebbero vedere”.

Infine, gli artisti. “La musica sarà una sottolineatura ma in certi casi avremo anche canzoni popolari e filastrocche figlie della stessa tradizione orale” ha annotato il chitarrista Cignatta. “Ci siamo posti davanti alle favole e ai quadri con gli occhi di un bambino. Perché – ha aggiunto l’attore narratore Cavallari – si pensa che le arti siano complicate, ma è solo questione di abitudine, di educazione alla bellezza”.

