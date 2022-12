“Il caso Moro dalla Storia allo Schermo” a XNL con Bellocchio e lo storico Goto

Il regista Marco Bellocchio e lo storico Miguel Gotor sono i protagonisti dell’incontro “ESTERNO NOTTE. Il caso Moro dalla Storia allo Schermo” che si terrà domenica 18 dicembre a XNL (ore 18). Dedicato al rapporto fra verità storica e cinema, l’evento è organizzato da Bottega XNL, la sezione diretta da Paola Pedrazzini riservata al cinema e al teatro, e si concluderà con l’annuale brindisi di auguri della Fondazione di Piacenza e Vigevano e con la distribuzione del Calendario 2023 realizzato dall’ente. Esterno Notte è la miniserie perla Rai che Bellocchio ha realizzato sul rapimento del segretario della Democrazia Cristiana. A XNL il regista dialogherà con lo storico Miguel Gotor e con il critico cinematografico Anton Giulio Mancino di scrittura per il cinema, verità storica e licenze poetiche.

Ciascuno dei relatori porterà nella narrazione il proprio lavoro, che ha intrecciato più volte gli eventi del sequestro Moro. Marco Bellocchio aveva già lavorato sul tema vent’anni fa con Buongiorno notte e ora con Esterno notte, presentato a Cannes e altri festival, mentre lo storico Gotor è autore, fra l’altro di Lettere dalla prigionia (2008), Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l’anatomia del potere italiano (2011) e Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982 (2022). L’incontro si concluderà con l’annuale brindisi d’Auguri, con il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi. Nell’occasione sarà presentato e distribuito il calendario 2023 dell’ente di via Sant’Eufemia che, al suo interno, ripercorre i progetti realizzati nell’anno che si sta concludendo e delinea le strategie e le priorità per mesi a venire in ambito welfare, culturale e educativo.