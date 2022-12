Conservatorio: concerti di Brahms e Mozart inaugurano oggi l’anno accademico

Rappresenta probabilmente il culmine della stagione artistica e didattica del Conservatorio Nicolini. Stiamo parlando del concerto che oggi, domenica 18 dicembre alle 11.00 nel salone principale, inaugura l’anno accademico della scuola di alta formazione musicale di via Santa Franca. Sul palco orchestra e coro del Conservatorio diretti dal maestro Giuseppe Camerlingo. Il programma copre almeno un paio di secoli di musica, dal Barocco alle trame sonore di fine ‘800. A cominciare dal “Magnificat” di Francesco Durante, perno della vita musicale napoletana del 1700. Poi l’attenzione si rivolgerà al “Concerto n. 1 in si bemolle maggiore per fagotto” K191 di Mozart con il solista Andrea Giovannini al fagotto. Seguiranno due ouverture a piena orchestra, prima il “Guglielmo Tell”, brano orchestrale introduttivo dell’opera composta da Rossini e, successivamente, la “Ouverture per una festa accademica, op. 80” di Brahms. Nel finale ancora Brahms con un canto a sorpresa. In scena un centinaio, tra coristi e musicisti, studenti e docenti di riferimento. Ci saranno anche giovani strumentisti dei Conservatori di Bologna e Parma, legati con Piacenza alla creazione dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia. L’ingresso è libero.

