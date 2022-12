Patelli: “Prima dei social meglio la comunicazione diretta tra amministratori”

E’ un bilancio positivo e ricco di relazioni quello tracciato dalla presidente della Provincia Monica Patelli in merito ai primi mesi del mandato in via Garibaldi. L’occasione è stata il tradizionale scambio di auguri con la stampa. Patelli è impegnata in un tour istituzionale nei comuni e nelle scuole per conoscere da vicino le realtà territoriali con le criticità relative a viabilità edilizia scolastica.

Dalla Provincia è arrivato anche un appello ai sindaci in merito alla gestione delle comunicazioni: “Prima i contatti diretti e poi i social” ha dichiarato la presidente.

In Provincia come noto, la maggioranza è di centrodestra mentre la presidente è di centrosinistra. Rispondendo alle domande della stampa, Paola Galvani ha sottolineato lo spirito di collaborazione della maggioranza ma ha invitato la presidente a un “cambio di passo sulle tempistiche”.

L’auspicio della presidente è che il dibattito politico in corso a livello nazionale sulle province porti questi enti ad avere un ruolo più incisivo in materia di sviluppo locale.