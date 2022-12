Via libera dei sindaci al bilancio della Provincia. Opere per 15 milioni di euro

L’assemblea dei sindaci, che si è riunita nella mattinata di oggi in Provincia, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al Documento unico di programmazione (D.U.P.) e al bilancio di previsione 2023-2025. Quest’ultimo, il 21 dicembre prossimo, passerà in consiglio provinciale per l’approvazione definitiva dopo l’adozione votata – sempre in Consiglio – lo scorso 14 dicembre.

Alla sintesi del programma delle opere pubbliche 2023-2025 e all’illustrazione delle osservazioni presentate nelle ultime settimane dai Comuni alla Provincia è seguito un vivace dibattito sulle diverse questioni connesse soprattutto alla viabilità, sottolineate da diversi sindaci. La presidente Monica Patelli ha annunciato che la Provincia organizzerà un incontro ad hoc con i tecnici dell’Ente di Corso Garibaldi, e che si attiverà per un confronto con la Regione Emilia-Romagna allo scopo di sollecitare i provvedimenti utili ad affrontare le più urgenti questioni sul tavolo, che riguardano tutte le vallate.

Prima del tradizionale brindisi per lo scambio di auguri con gli operatori della comunicazione, la presidente Patelli ha dato il via al consueto momento di fine anno dedicato ai media locali.

Sottolineati alcuni dati di rilievo, che raccontano quanto di importante la Provincia continua a fare per il nostro territorio nonostante il depotenziamento conseguente alla riforma Delrio: su tutti i 15.789.000 euro totali di spesa dell’Ente (per edilizia scolastica e viabilità) nel programma delle opere pubbliche per il 2023, i 24 milioni di euro di spesa per investimenti nel 2023 per gli interventi in corso e di nuova programmazione, i 12 giorni come tempi di pagamento medi a fronte dei 30 previsti per legge e i 38 euro di spesa media per investimenti per residente dell’ultimo triennio.

La presidente della Provincia Patelli ha ribadito la propria convinzione rispetto al fatto che la Provincia svolge un compito essenziale, rafforzata dai primi incontri nei Comuni del territorio: attesa un’evoluzione favorevole del dibattito politico in corso a livello nazionale sulle Province, nell’ottica di un’Ente sempre più Casa dei Comuni e supporto delle comunità.

Gli equilibri in consiglio provinciale, la sanità, la logistica di livello e il disagio sono stati tra i temi toccati dalle domande dei giornalisti, rispetto ai quali la presidente Patelli ha detto che “Le redazioni piacentine sono la garanzia di un tramite affidabile con il nostro territorio e le nostre collettività: cercheremo di supportarle sempre nel miglior modo possibile”.