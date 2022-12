Rincari, dalla Cassa Edile un assegno agli operai. Accordo Ance-sindacati

Un contributo concreto agli operai edili per fronteggiare il carovita. La Cassa Edile di Piacenza ha istituito “Assistenza energia 2022”, un assegno una tantum destinato agli iscritti di importo fino a 350 euro netti, a seconda delle ore di lavoro denunciate nel corso degli ultimi due anni.

L’iniziativa è frutto di un’intesa tra Ance Piacenza e i sindacati Feneal Uil Parma e Piacenza, Filca Cisl Parma Piacenza e Fillea Cgil Piacenza. Le parti hanno deciso di intervenire a sostegno degli operai, colpiti dal grave rincaro delle bollette e dei beni di prima necessità. Intervento reso possibile dalla solidità della Cassa Edile di Piacenza che erogherà direttamente l’assistenza previa identificazione dei beneficiari attraverso la verifica di alcuni requisiti.

Per Pier Angelo Bellini, presidente di Cassa Edile Piacenza, “Il mondo dell’edilizia ha voluto dare un segnale importante e Cassa Edile Piacenza si sta già attivando per consentire l’erogazione, nei tempi concordati, di questo sostegno. Dai primi calcoli abbiamo stimato che potremo aiutare dai 1.600 ai 1.700 iscritti. L’impegno economico per il nostro ente è quantificabile in circa 700mila euro”.

“Il carovita è un problema reale, che colpisce gli operai e le loro famiglie costringendole anche a rivedere le proprie spese per poter far quadrare i conti – spiega il presidente di Ance Piacenza Matteo Raffi – Per questo, sostenuti anche dal nostro presidente regionale, Maurizio Croci, abbiamo deciso di intervenire concretamente in loro sostegno con un contributo che forse non sarà risolutivo ma certamente potrà aiutare a sostenere i rincari. Questo passo non sarebbe stato possibile senza il sostegno di una Cassa Edile solida e in salute, che rappresenta per Piacenza un ente su cui poter fare affidamento”.

“È un accordo che cerca di dare un aiuto concreto ai lavoratori ed alle loro famiglie in un momento di difficoltà – il commento di Antonio Cuppone di Feneal Uil Parma-Piacenza – Ancora una volta la bilateralità del settore edile si dimostra al servizio dei suoi iscritti attraverso una prestazione straordinaria in favore della generalità dei lavoratori”.

“L’intesa è frutto della dialettica tipica degli Enti Bilaterali dove le parti tutte riescono a raggiungere accordi validi per il bene dei lavoratori”, dichiara Marco Efori di Fillea-Cgil Piacenza. «Ora, per dare seguito ed impulso all’accordo appena sottoscritto, è necessario firmare nel più breve tempo possibile il rinnovo dei contratti provinciali di secondo livello che porterebbero ulteriori risposte ai lavoratori”.

Roberto Varani di Filca Cisl Parma Piacenza aggiunge: “È importante che unitamente le Parti datoriali e sindacali abbiano dato ai lavoratori del settore edile un segnale puntuale e come sempre di vicinanza e di sostegno in un momento di grave difficoltà”.