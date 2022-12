Le favole raccontate ai bambini alla Ricci Oddi. Da stasera su Telelibertà

Quante novità, per le “Favole in Libertà”. E’ ormai quasi tutto pronto per la terza edizione del fortunato format sviluppato da Telelibertà e Teatro Giovo Vita, impreziosito quest’anno dalla presenza di un pubblico in carne ed ossa e da un partner e un’ambientazione d’eccellenza che permetterà ad ogni racconto di spalancare fantasie, divertimento e riflessioni più ampi: la Galleria Ricci Oddi, col valore dei suoi ambienti e delle opere.

La trasmissione tornerà in onda su Telelibertà e in streaming su Liberta.it ogni giorno alle 20.10 (replica l’indomani alle 12.30) dal 23 dicembre al 7 gennaio: 16 appuntamenti con alcune delle favole più belle delle tradizioni italiane in compagnia dell’attore Nicola Cavallari e del musicista Davide Cignatta.

C’erano anche loro ieri a presentare l’iniziativa, con il direttore del Gioco Vita, Diego Maj, la direttrice della Ricci Oddi Lucia Pini, il vicepresidente di Editoriale Libertà, Alessandro Miglioli, e la direttrice di Telelibertà, Nicoletta Bracchi.

“Concretizziamo gli intenti scritti nel protocollo d’intesa siglato a giugno con la Galleria – ha spiegato Diego Maj -, che diventa set televisivo e scenario di racconto. Sinergie per far crescere la città e valorizzare la sua offerta culturale”. Altra bella novità è “il coinvolgimento nelle riprese di una decina di classi elementari e materne dalle scuole Giordani, Mazzini e San Raimondo: vivere il backstage è stata un’esperienza nuova ed emozionante. Scuole, famiglie e spettatori anche lontani ci incoraggiano: le “Favole” sono diventate elemento didattico e di relazione”. Soddisfatta la direttrice Pini: “vogliamo che questo luogo sia sempre più frequentato e i bambini sono così fecondi, pronti ad assorbire ogni stimolo. Mi piace l’idea di avvicinarsi alle opere in maniera non canonica: un diverso dipinto introdurrà ogni fiaba, come fosse l’illustrazione della storia”. Anche Miglioli ha sottolineato “l’importanza di promuovere un uso fantasioso e legato all’esperienza: facciamo conoscere ai bambini uno dei posti più belli della città, dove potranno tornare con occhi diversi. E Telelibertà ha dato il massimo per realizzare una regia più ricca, articolata e seducente”. Un motivo di orgoglio per Bracchi: “siamo una virtuosa rete di lavoro capace di offrire un prodotto di qualità non scontata, una preziosa alternativa a tante cose che i bambini non dovrebbero vedere”. Infine, voce agli artisti. “In certi casi le musiche saranno una sottolineatura; altrove avremo canzoni popolari, figlie della stessa tradizione orale” ha annotato Cignatta. “Ci siamo posti davanti alle favole e ai quadri con gli occhi di un bambino. Perché – ha aggiunto Cavallari – si pensa che le arti siano complicate, ma è solo questione di abitudine, così diventano facili da godere. Dopo le prime due edizioni come risposta alle chiusure pandemiche l’avventura si fa sempre più bella. Certo è che la parte più divertente non potrete vederla: i nostri backstage con le classi che sono intervenute. Magari sarà per l’anno prossimo!”.