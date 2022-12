Niente slitte, ma ambulanze d’epoca per i Babbi Natale della Croce rossa in centro

Con un occhio al passato e l’altro proiettato verso i piccoli bambini che saranno il futuro della nostra città, in piazza Cavalli sono arrivati i Babbi Natale della Croce rossa a bordo delle ambulanze d’epoca. Presenti alcuni volontari che nel corso del pomeriggio hanno distribuito caramelle, cioccolatini e doni ai diversi bambini presenti. All’iniziativa hanno contribuito quattro aziende piacentine: la Tecnocoffè, la Rinnova Dischi, la Store Mix e a Ruotalibera.

Un evento che rientra nei servizi natalizi disposti da Michele Gorrini, coordinatore della Sede di Piacenza, con il coinvolgimento dei ragazzi che si occupano dei mezzi d’epoca della Croce Rossa di Piacenza. E così, nel cuore del centro storico della città, hanno fatto capolino il Fiat 1100 e il Fiat 238: due ambulanze che erano in servizio rispettivamente negli anni cinquanta e negli anni ottanta, che sono state restaurate grazie a sforzi profusi dai volontari del gruppo Veicoli storici della Croce rossa di Piacenza e per mezzo anche di fondi e sponsorizzazioni di privati; importante anche il contributo della Banca di Piacenza attraverso la premiazione di Domenico Bombini, volontario della Croce rossa, al quale il 26 giugno scorso venne assegnato il Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte.