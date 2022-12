“Progetto Gotico 2027”: le idee degli studenti del Cassinari per il rilancio

Tre anni per risvegliare e valorizzare Palazzo Gotico. E’ il progetto “Gotico 2027” lanciato dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di far vivere luoghi oggi in disuso come i sotterranei, la torretta e lo scalone dell’edificio del 13esimo secolo. Il Comune ha chiesto la collaborazione del liceo Cassinari perché dagli studenti possano arrivare idee per il futuro del luogo simbolo della città. I rendering saranno pronti la prossima primavera.

“La nostra idea – ha spiegato l’assessore Christian Fiazza – è quella di ripetere, dopo quasi otto secoli, l’operazione di “crowdfunding” ideata da Alberto Scoto, che grazie alla generosità dei piacentini diede il via, nel 1.281, alla costruzione del palazzo. Tutto questo per permettere ai cittadini di rivivere la maestosa torretta, il camminamento superiore da cui si gode di una vista mozzafiato su Piazza Cavalli, le antiche cantine e tanto altro ancora”.

I dettagli nell’articolo di Patrizia Soffientini sul quotidiano Libertà

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI