“Le stagioni del giorno”, storie di matrimoni e divorzi: “Ecco la reazione umana”

S’intitola “Le stagioni del giorno” il nuovo libro dello scrittore Cristiano Villa, docente universitario di Statistica che vive in Inghilterra.

Si tratta di una raccolta di sette racconti, indipendenti tra loro ma legati da un fil rouge, che approfondisce separazioni, distacchi, allontanamenti volontari o meno.

L’opera è stata presentata alla libreria Fahrenheit 451 in via Legnano a Piacenza.

Ecco il servizio del Tgl a firma di Alberto Brenni.

