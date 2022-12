Bariola lascia il consiglio comunale: diventerà direttore di Confcooperative

“All’inizio dell’anno prossimo rassegnerò le dimissioni”. Lo ha annunciato Gianluca Bariola nel consiglio comunale di oggi. “Avrò la possibilità di ricoprire un ruolo professionale – ha spiegato l’esponente di maggioranza – che non ritengo opportuno con la carica nell’aula di palazzo Mercanti”. Bariola, eletto lo scorso giugno con la lista civica di Katia Tarasconi per un secondo mandato nell’emiciclo cittadino, diventerà il nuovo direttore di Confcooperative, incarico lasciato vacante da Nicoletta Corvi, nominata assessore ai servizi sociali alcuni mesi fa. In consiglio subentrerà Luca Ferrari, ex direttore del Polisportivo per conto della società Futura.

Sarà dunque Gianluca Bariola ad assumere la carica di direttore di Confcooperative Piacenza. A darne l’annuncio anche il presidente Daniel Negri, che ha sottolineato come si sia giunti a selezionare Bariola, piacentino e già funzionario presso Confcooperative Emilia Romagna, scommettendo sia sull’esperienza all’interno del mondo cooperativo già maturata a Bologna, sia sull’entusiasmo e propositività legati alla giovane età. Trentacinquenne, con una laurea in filosofia, Bariola in questi anni ha prevalentemente seguito a livello regionale settore sociale, cultura turismo e sport, unitamente allo sviluppo di progetti legati al tema “sanità integrativa”. “Le sfide da affrontare immediatamente sono diverse e complesse, dal caro energia che colpisce trasversalmente tutte le imprese cooperative alle problematiche relative alla carenza di personale di cura ma non solo. Ma anche opportunità per le imprese e il territorio, basta pensare al tema della “Comunità Energetiche Rinnovabili” che può vedere nella forma cooperativa la sua naturale evoluzione” – si legge nella nota di Confcooperative.

Confcooperative Piacenza ha inoltre integrato, nel corso degli ultimi consigli direttivi, le proprie cariche. Carolina Soldati, del settore sociale, è entrata al posto di Mariachiara Bisotti dimessasi per motivi personali, a cui va il ringraziamento dell’associazione, acquisendo il ruolo di vicepresidente. Nuova vicepresidenza assegnata anche a Samuele Bortolotto, che già sedeva in consiglio provinciale come presidente del settore lavoro e servizi. Giancarlo Pedretti, rappresentante del settore agricolo e componente del CDA del Consorzio di Tutela del Grana Padano, confermato come vicepresidente Vicario.