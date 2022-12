Tra spade, scope e cavalli prosegue “Favole in Libertà” in onda alle 20.10

“La prima spada e l’ultima scopa” è la favola popolare campana con cui prosegue stasera (martedì 27 dicembre) la terza edizione della striscia televisiva “Favole in Libertà”, realizzata da Telelibertà, Teatro Gioco Vita e Galleria Ricci Oddi con l’attore Nicola Cavallari e il musicista Davide Cignatta, in onda ogni sera alle 20.10 (l’indomani in replica alle 12.30) su Telelibertà e in live streaming sul sito Liberta.it.

Come ogni episodio anche questo è introdotto dall’aggancio con un quadro della Galleria: il “Cavallo bianco” di Beppe Ciardi (1910 circa). E’ bello immaginare proprio in queste sembianze e immerso nella calda luce emanata dal dipinto il possente cavallo della “prima spada”: vincerà il duello? Si scoprirà ascoltando il racconto, che pone l’accento sul valore del ragionamento rispetto alla forza e sugli stereotipi di genere, cercando di simbolizzarli con il linguaggio tipico dell’universo favolistico.