Piacenza città dell’anno 2022 per Artribune. “Grandi progetti diffusi”

Secondo la prestigiosa testata online di Artribune, Piacenza è la città dell’anno per quanto riguarda lo sviluppo culturale del territorio. “Grandi progetti diffusi e rinnovamenti in ottica contemporanea, senza mai dimenticare la propria dimensione territoriale” i motivi che secondo Artribune posizionano Piacenza al primo posto tra le città italiane.

Un bel riconoscimento per un territorio che nel 2022 è stato trainato dalla mostra che ha celebrato il ritrovamento del “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt sottratto nel febbraio 1997 dalla Galleria Ricci Oddi, ma non solo. Infatti, la rivista d’arte cita il centro culturale Xnl Piacenza contemporanea, l’ex chiesa di Sant’Agostino che ospita le esposizioni di Volumnia e la galleria d’arte moderna Ricci Oddi. “Proprio quest’ultima – riporta Artribune – sta andando sempre più ad arricchire l’offerta culturale cittadina, motivo per cui ha chiamato a raccolta figure giovani e preparate per occupare nuove posizioni nel CdA, presidenza inclusa, e alla direzione, orientandosi verso un universo museale sempre più aggiornato, moderno e didattico”.

Piacenza ha tanto da offrire dal punto di vista culturale e grazie a progetti sinergici sta riuscendo a mostrare il potenziale artistico dell’intero territorio e questo traguardo ne è la giusta dimostrazione.