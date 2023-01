Favole in Libertà non si ferma neanche a Capodanno: stasera “L’Orco con le penne”

Capodanno: per cominciare con buoni propositi, azioni stimolanti e costruttive, un’idea è sintonizzarsi anche stasera (1° gennaio) alle 20.10 su Telelibertà (e in live streaming dal sito Liberta.it) per l’appuntamento quotidiano (fino a sabato 7) con le “Favole in Libertà” raccontate dall’attore Nicola Cavallari con il chitarrista Davide Cignatta, protagonisti di questa terza edizione del fortunato format sviluppato da Editoriale Libertà e Teatro Gioco Vita, quest’anno in sinergia con la Galleria Ricci Oddi, teatro delle riprese, e un giovanissimo pubblico dalle scuole elementari “Giordani” e “Mazzini” e della scuola dell’infanzia “San Raimondo”.

La favola in programma stasera (e in replica domani alle 12.30) è “L’Orco con le penne”, in arrivo dalla tradizione della Garfagnana estense. Si racconta di un re che si ammala. L’unica cura è una delle penne dell’orco ma nessuno vuole tentare l’impresa, perché, è risaputo, l’orco mangia le persone.

Ad introdurre la narrazione è il dipinto “Orbe”, un pregnante paesaggio roccioso sui toni del rosso e del viola realizzato dal pittore friulano, famoso paesista attivo dai primi del ‘900 al 1941, Angiolo D’Andrea.