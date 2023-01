Il 7 gennaio spettacolo in prefettura con giocoleria, bolle di sapone e magia

A Piacenza sarà un pomeriggio all’insegna delle famiglie quello di sabato 7 gennaio a Palazzo Scotti di Vigoleno: giocoleria, bolle di sapone, magia e tanto altro per stare insieme, piccoli e grandi.

Il salone d’onore della prefettura di Piacenza, grazie alla sensibilità del prefetto Daniela Lupo e alla disponibilità di tutto il personale, si apre ancora una volta al teatro per le famiglie grazie a un evento speciale organizzato da Teatro Gioco Vita. Protagonista Michele Cafaggi, il mago delle bolle, sempre molto amato dal pubblico piacentino: presenterà “A mezz’ora da tutto”, uno spettacolo tout public a partire dai 3 anni.

Doppia rappresentazione, alle ore 16 e alle ore 17.30. Lo spettacolo è a pubblico limitato e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Attualmente i posti sono esauriti per entrambe le rappresentazioni, è comunque possibile l’inserimento in lista d’attesa.

Protagonista di “A mezz’ora da tutto” l’artista Michele Cafaggi, famoso in tutto il mondo per i suoi spettacoli con le bolle di sapone. In questa occasione è un personaggio arrivato dalla profonda provincia con il vestito “della festa”. Tra goffi tentativi di simulare disinvoltura e intraprendenza tenterà di farsi

apprezzare dal sofisticato pubblico cittadino. Uno spettacolo, nel quale un clown fantasista sfida le arti della giocoleria, dell’equilibrismo, delle bolle di sapone, della magia e della parola per divertire e coinvolgere il pubblico. Piccoli e grandi, perché l’incanto del teatro non ha età. Lo spettacolo è stato presentato in Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Brasile, Nepal e Giappone.

Con il mago delle bolle il Salone d’onore di Palazzo Scotti di Vigoleno torna ad aprirsi alle famiglie dopo il 1° giugno quando, alla vigilia della Festa della Repubblica, ha ospitato uno spettacolo di Ferruccio Filipazzi, sempre proposto con Teatro Gioco Vita. L’evento del 7 gennaio sarà anche occasione per augurare un buon 2023 al termine delle vacanze natalizie, prima della ripresa della scuola per tanti bambini e bambine.

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni Novanta. È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Michele Cafaggi ha ricevuto il Premio nazionale Franco Enriquez nel 2016 con la seguente motivazione: “Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico-attoriale, raggiunta. La sua arte è a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini: ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del Dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile”.