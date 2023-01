“Il fiorentino”, fiaba della tradizione pisana, questa sera a Favole in Libertà

Si mescolano il mito di Ulisse e Polifemo e la morale prudenziale del non muoversi da casa nella trama de “Il fiorentino”, racconto della tradizione popolare pisana che grazie alle “Favole in Libertà” stasera (3 gennaio) offre appunto un buon motivo per restare al caldo delle mura domestiche. Si rinnova infatti alle 20.10 su Telelibertà (con replica domani alle 12.30) l’appuntamento con la striscia di narrazione quotidiana sviluppata in sinergia con Teatro Gioco Vita e, per questa terza edizione, con la Galleria Ricci Oddi.

L’opera che fa da aggancio alla favola è stavolta una “Testa di contadino”, dipinto dell’artista austriaco Albin Egger-Lienz. Nel racconto c’è infatti un fattore, che si unisce in cammino ad un curato e al Fiorentino protagonista del titolo, un uomo che era stato sempre nella sua città e non aveva mai visto nulla da raccontare agli altri e che per questo decise di partire per un viaggio avventuroso al solo scopo di ritornare e poter narrare le sue gesta.