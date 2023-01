La fiaba sarda “Sant’Antonio dà il fuoco agli uomini” stasera a Favole in Libertà

Le “Favole in Libertà” raccontate ogni sera (fino a sabato 7) alle ore 20.10 (e in replica il giorno successivo alle 12.30) su Telelibertà (e in live streaming sul sito Liberta.it) dall’attore Nicola Cavallari con l’accompagnamento musicale del chitarrista Davide Cignatta arrivano davvero da tutte le tradizioni italiane. Il viaggio ci porta stasera (4 gennaio) un racconto isolano, di origini sarde, precisamente logudoresi. Si tratta di “Sant’Antonio dà il fuoco agli uomini”.

Già, perché una volta, al mondo, non c’era il fuoco. Gli uomini avevano freddo e andarono da Sant’Antonio che stava nel deserto, a pregarlo che facesse qualcosa per loro, che con quel freddo non potevano più vivere! Il santo ne ebbe compassione e siccome il fuoco era all’inferno decise di andarlo a prendere.

A dare una marcia in più alla suggestione della narrazione sarà il quadro della Galleria Ricci Oddi che, come ad ogni episodio in questa terza edizione girata nelle sale della pinacoteca, introduce il racconto: si tratta de “La colonna di fumo (Il fuoco)”, dipinto datato 1900 del pittore livornese divisionista e simbolista Plinio Nomellini