Cgil, congresso il 10 e 11 gennaio. “Salvati 10mila posti di lavoro in due anni”

Oltre 400 assemblee nei mesi di novembre e dicembre, che hanno portato al voto oltre 5.300 iscritti e coinvolto oltre 12mila persone nei luoghi di lavoro e nelle leghe dei pensionati in tutta la provincia di Piacenza.

“Questi numeri la dicono lunga sul radicamento della Cgil sul territorio piacentino, siamo qui da 132 anni e vogliamo affrontare le sfide di equità e giustizia come sempre insieme, con forza, dal basso e per raddrizzare un mondo del lavoro sempre più precario con un intollerabile gap salariale tra donne e uomini, con le prime pagate in media il 17% in meno”. Così Ivo Bussacchini, segretario uscente della Cgil piacentina presenta il percorso che arriverà al suo apice il 10 e 11 gennaio 2023 con il 19esimo Congresso provinciale della Cgil di Piacenza, che si celebrerà in sala Mandela (via XXIV Maggio, 18) e che prevede due momenti: uno, pubblico, in cui il ricercatore Ires Emilia-Romagna, Giuliano Guietti, presenterà i dati dell’Osservatorio Economia e Lavoro insieme al capo ufficio stampa Cgil, Mattia Motta e da lì, a seguire, l’attesa relazione di Bussacchini.

A partire dal pomeriggio, lavori a porte chiuse per la discussione “interna” dei 133 delegati eletti dai Congressi delle varie categorie della confederazione – in attesa, il 9 gennaio 2023, del Congresso dei pensionati, Spi Cgil.

A prevalere con il 98% dei consensi è il documento con primo firmatario Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil uscente mentre ha raccolto il 2% il secondo documento.

Parteciperà ai lavori il vignettista romano Walter Scarfò, di Think Stories, per una narrazione grafica degli interventi in stile “Makkox”, e verrà presentata un’anteprima del lavoro “Le Malcontente”, un video documentario a cura di Chiara Granata e Simona Brambilla.

Tutto pronto, infine, per il Congresso che vedrà la partecipazione di Marina Balestrieri e sarà chiamato a eleggere il gruppo dirigente e il nuovo segretario generale del principale sindacato piacentino.