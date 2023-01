Favole in Libertà torna questa sera alle 20.10 con la fiaba “Corpo senza l’anima”

Giuanin a 13 anni vuole già andare nel mondo ma la madre glielo permette solo il giorno in cui riesce a sradicare da solo la quercia dietro casa. Ottenuto il permesso di partire, Giuanin arriva in un regno e viene a sapere che il re ha un cavallo indomabile, Rondello.

Inizia così la storia raccontata in “Corpo senza l’anima”, con cui si rinnova stasera (5 gennaio) alle ore 20.10 su Telelibertà (e domani in replica alle 12.30) l’appuntamento con la striscia quotidiana per il periodo delle feste “Favole in Libertà”, giunta alla terza edizione, realizzata da Editoriale Libertà con Teatro Gioco Vita, in sinergia quest’anno con la Galleria Ricci Oddi che ha messo a disposizione ambienti e collezione per offrire ad ogni racconto uno spunto artistico diverso.

Siccome il protagonista della favola Giuanin dovrà affrontare anche un leone nel bosco, l’opera artistica che introduce la fiaba è proprio un “Leone che rugge” (1920), scultura in bronzo dell’artista torinese Luigi Calderini, ricordato appunto per essere un bravo “animalista”, ovvero uno specialista nell’interpretazione del carattere ferino degli animali