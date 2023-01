Osservatorio Economia e Lavoro, donne e giovani guadagnano il 17% in meno

Donne e giovani? Prendono in media il 17 per cento in meno in busta paga. I contratti? A prevalere sono quelli a termine, a tempo determinato e come lavoro somministrato, che rappresentano ben l’80 per cento dei rapporti di lavoro. È un quadro di luci e ombre quello che emerge dall’Osservatorio economia e lavoro 2022 che verrà presentato integralmente durante il 19esimo Congresso provinciale della Cgil Piacenza in programma il 10 e l’11 gennaio alla Camera del Lavoro: per l’occasione sarà anche presentata la prima parte del video di testimonianze “Le malcontente” realizzato da Chiara Granata e Simona Brambilla sulle rivolte delle donne lavoratrici piacentine del comparto tessile negli anni Settanta.

“Notiamo una ripresa occupazionale sul territorio – spiega il segretario generale Ivo Bussacchini durante la conferenza di annuncio del congresso – anche se il recupero nel 2021 è stato complessivamente lento e la caduta occupazionale ha interessato maggiormente la componente femminile”. Basti pensare che nel 2019 l’occupazione femminile registrava un tasso del 62,7 per cento mentre nel 2021 si scende al 60 in linea con il dato regionale passato in tre anni dal 64,1 al 61,6. La ricerca è curata dal centro IRES Emilia-Romagna diretto da Giuliano Guietti.