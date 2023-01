Alle 20.10 “Il principe granchio”, penultimo episodio delle Favole in Libertà

La “Mareggiata” di Giorgio Belloni è un interessante e suggestivo dipinto che raffigura un mare agitato sotto un cielo in cui le nuvole iniziano a farsi meno scure. E’ questo paesaggio ad introdurre stasera (6 gennaio) “Il principe granchio”, penultimo episodio per la terza serie delle “Favole in Libertà”, alle ore 20.10 e domani in replica alle 12.30.

Il format di narrazione e fantasia firmato Telelibertà e Teatro Gioco Vita quet’anno alla Galleria Ricci Oddi sta per congedare il pubblico: la favola del giorno, di tradizione veneziana. L’attore narratore Nicola Cavallari e il chitarrista Davide Cignatta raccontano una storia in cui il mare c’entra eccome, perché un pescatore prende un granchio gigantesco e va a venderlo al re. Alla principessa piace tanto e lo mette nella propria pescheria. Ogni giorno il granchio scompare a mezzogiorno ma torna alle tre. Un giorno il granchio uscirà dalla vasca con una fata sulla groppa.