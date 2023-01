Colin in Sant’Agostino chiusura con musica e una performance

Uno spettacolare finissage per Gianluigi Colin e la sua mostra “Quel che resta del presente” a Piacenza (a cura di Achille Bonito Oliva, Galleria Volumnia, ex chiesa Sant’Agostino, stradone Farnese 33). Dalle 17 alle 18 di domani verrà data vita a una visita guidata e a due performance di Gianluigi Colin e di un’artista piacentina, la cantante sperimentale Anna Chiara Farneti che metterà la sua voce in risonanza con le opere della monumentale installazione della navata della chiesa: una serie di emozionanti vocalizzazioni che dialogano con gli spazi imponenti della chiesa e con le frequenze diverse dei colori delle opere. Gianluigi Colin darà vita a sua volta a una azione artistica durante la quale taglierà frammenti dell’installazione costruita con grandi teli appesi e li donerà, firmandoli, alle persone presenti.

Le opere di Gianluigi Colin sono delle vere e proprie rotopitture tratte dalla pulizia delle rotative di quotidiani e che contengono, dunque, una simbolica storia rimossa di parole e immagini. Si tratta dei tessuti impressi di inchiostri e solventi, carichi di colori accesi che per l’artista sono apparsi come delle straordinarie rivelazioni. Tele che servivano simbolicamente per cancellare, pulire, dissolvere le notizie del mondo sono diventate come dei Sudari laici del nostro tempo.

La mostra (realizzata col sostegno di Intesa Sanpaolo e Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati) è accompagnata da un volume edito da Electa, (212 pagg, 28 euro) con interventi di Achille Bonito Oliva, Arturo Carlo Quintavalle, Aldo Colonetti, Luigi De Ambrogi, Danilo De Marco, Aurelio Amendola e dello stesso Gianluigi Colin.

Achille Bonito Oliva ha scritto nel volume: “L’impegno di Colin è quello di creare una narrazione simbolica del tempo e dell’assenza, mediante la contrapposizione della ragionevolezza dell’arte, alla razionalità di una civiltà indisponibile a sentire altre “ragioni” e pronta invece a morire sotto i colpi della propria”.