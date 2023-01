Da Morricone a Verdi: Duomo gremito per il “Concerto di Buon Anno” della Lilt

Il “Concerto di Buon Anno” organizzato da Lilt è andato in scena oggi pomeriggio, alle 16.00, in un Duomo gremito. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Rotary Club Piacenza Farnese e con il patrocinio della Cattedrale e del Comune, ha proposto un programma musicale variegato spaziando dai classici come “La Vergine degli Angeli” di Giuseppe Verdi, passando per “L’ultimo dei mohicani” di Trevor Jones e Randy Edelman o le opere del maestro Ennio Morricone.

Spazio anche alla voce solista del soprano Annalisa Ferrarini, mentre a dirigere l’orchestra si sono alternati i maestri Manuela Borghi e Andrea Pedrazzi.

“L’evento vuole chiudere l’anno appena passato e aprire quello nuovo – le parole di Franco Pugliese, presidente della sezione provinciale della Lega italiana lotta ai tumori e del Rotary Club Piacenza Farnese -. Dopo due anni e mezzo di pandemia, ridare fiato e musica alla città è importante anche per riportare fiducia e attenzione sulla prevenzione, con la quale si possono ottenere grandi risultati”.

Pugliese ha sottolineato come il 2023, anno in cui ricorrono i quarant’anni di attività della sezione piacentina della Lilt, sia all’insegna della prevenzione, con “la speranza che possano nascere nuove forme di collaborazione con cittadini e associazioni del territorio”. Il concerto ha visto anche la presenza, oltre che del vescovo Adriano Cevolotto, dell’assessore ai servizi sociali Nicoletta Corvi che ha ringraziato l’associazione Lilt per il supporto fornito finora a pazienti e famiglie impegnate nella dura battaglia contro il cancro.