Giocoleria e bolle di sapone con Cafaggi: sorrisi per lo spettacolo in prefettura

Nel 2019 la prima esperienza era stata un successo, rinnovato poi l’estate scorsa dopo il periodo pandemico. E buona, anzi ottima si è rivelata anche la terza volta. Grazie all’intesa fra Teatro Gioco Vita e la Prefettura, alla sensibilità del prefetto, Daniela Lupo, e alla disponibilità di tutto il personale prefettizio, le porte del sontuoso salone d’onore di Palazzo Scotti da Vigoleno, sede della più alta istituzione cittadina, sono tornate eccezionalmente a spalancarsi per accogliere il teatro per le famiglie, accorciando le distanze tra ufficialità e fraternità. Stare insieme divertendosi, attraverso le arti della fantasia, nel segno di valori condivisi.

Nel pomeriggio di sabato 7 gennaio, l’evento speciale del Gioco Vita a coronamento del periodo festivo si è concretizzato in due repliche esaurite di “A mezz’ora da tutto”, spettacolo adattato ad hoc per l’ambiente e l’occasione dal sempre atteso e molto amato mago delle bolle Michele Cafaggi. Le sue effimere e poetiche costruzioni di grappoli di acqua insaponata, con cui giocare mentre fluttuano nell’aria come fossero creature animate di vita propria, sono state il gran finale di un’oretta fatta di gag clownesche e numeri di giocoleria circense inanellati con maestria. Apprezzabile il coinvolgimento del pubblico dai tempi e dai modi perfettamente garbati e stralunati, con sommo stupore e divertimento di tutti, non solo dei più piccini seduti sui cuscini in prima fila.

E ora la maratona piacentina del fantasista lombardo ma di sangue ligure Michele Cafaggi prosegue al Teatro Filodrammatici con diverse repliche del suo spettacolo cavallo di battaglia “Controvento”. L’appuntamento per tutto il pubblico è domenica 8 alle 16.30 nella rassegna “A teatro con mamma e papà”. Lunedì e martedì seguiranno ben 4 repliche per il pubblico delle scuole della rassegna “Salt’in banco”.