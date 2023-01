La fiaba bolognese “Giricoccola” chiude il ciclo delle Favole in Libertà

Si chiude stasera alle 20.10 su Telelibertà (e in live streaming sul sito Liberta.it) con replica domani alle 12.30 la terza edizione delle “Favole in Libertà”. Siamo alla sedicesima e ultima fiaba del ciclo iniziato il 23 dicembre, nuovamente realizzato da Telelibertà e Teatro Gioco Vita con l’attore Nicola Cavallari e il menestrello Davide Cignatta alla chitarra, con la grande novità offerta dall’ambientazione delle riprese nella Galleria Ricci Oddi, con le sue preziose opere a fare da spunto narrativo.

Il racconto odierno arriva dalla tradizione orale bolognese: “Giricoccola”, la sorella minore di tre figlie di un mercante. Di lei si innamora nientemeno che la Luna. Ne seguirà una trama ricca di magia e durante la storia la ragazza verrà addirittura trasformata in statua. Ed è appunto una statua l’opera della Ricci Oddi scelta per ispirare quest’ultima puntata. Si tratta della “Danzatrice in riposo”, esemplare in bronzo del 1945 ad opera dell’artista siciliano Francesco Messina.

Hanno contribuito alla realizzazione delle “Favole in Libertà” la generosa ospitalità della direttrice della Galleria, Lucia Pini; il personale di Teatro Gioco Vita coordinato da Simona Rossi; i registi, operatori e tecnici di Telelibertà (Giuseppe Piva, Filippo Adolfini, Davide Scaravaggi, Davide Franchini); i bambini delle scuole “Giordani”, “Mazzini” e “San Raimondo” intervenuti durante le riprese come pubblico.