La Drag-Befana arrivata all’Infrangibile fa discutere: polemica Soresi-Tarasconi

Altissima e con i tacchi a spillo. Una befana secondo qualcuno un po’ troppo fuori dagli schemi quella “atterrata” con la scopa venerdì nel quartiere dell’Infrangibile.

Lo hanno pensato alcuni genitori presenti alla festicciola dei giardinetti pubblici, quando hanno visto davanti ai loro bambini una “vecchierella” interpretata da un attore del collettivo Drag Queen.

A farsi portavoce dello stupore degli adulti è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, che, su Facebook, afferma che non si sarebbe “persa l’occasione per fare politica” anche nel giorno dell’Epifania. Le replica il sindaco Katia Tarasconi: “Polemica inutile e fuori luogo – dice – volta a etichettare quello che etichette non ha”.

Nel pomeriggio dell’Epifania, tra le tante vecchiette atterrate con le scope in vari appuntamenti della città, una era prevista al quartiere Infrangibile nel tradizionale appuntamento della Biblioteca di strada, nei giardini di via Serravalle Libarna, con il patrocinio del Comune di Piacenza. A impersonarla un attore volontario del collettivo Drag Attack. La befana-drag non è passata inosservata ad alcuni genitori che hanno sollecitato l’intervento della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi.

